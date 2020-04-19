Göz-Göz’den umut mesajı

Göztepe Kulübü, son günlerde popüler olan 'Unutulacak dünler' şarkısıyla yayınladıkları video ile Göztepe taraftarlarına mesaj verdi.

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GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ

Ligeverilen arada taraftarlarından uzak kalan Göztepe, sosyal medyayı etkili kullanmaya devam ediyor. Daha önce 'Bir süre daha evdeyiz. Bu günler de geçecek' mesajı veren sarı-kırmızılılar, yine umut dolu bir paylaşım yaptı. Son günlerde popüler olan 'Unutulacak dünler' şarkısıyla yayınladıkları video ile Göztepe taraftarlarına mesaj verdi. 'Öyle günler var inan' notu düşülen paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu