19 Nisan 2020, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göz-Göz’den umut mesajı

Göz-Göz’den umut mesajı
GÖZTEPE A.Ş.
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.04.2020

Göztepe Kulübü, son günlerde popüler olan 'Unutulacak dünler' şarkısıyla yayınladıkları video ile Göztepe taraftarlarına mesaj verdi.

Lige verilen arada taraftarlarından uzak kalan Göztepe, sosyal medyayı etkili kullanmaya devam ediyor. Daha önce 'Bir süre daha evdeyiz. Bu günler de geçecek' mesajı veren sarı-kırmızılılar, yine umut dolu bir paylaşım yaptı. Son günlerde popüler olan 'Unutulacak dünler' şarkısıyla yayınladıkları video ile Göztepe taraftarlarına mesaj verdi. 'Öyle günler var inan' notu düşülen paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Göztepe bütçeyi sarsmak istemiyor Göztepe bütçeyi sarsmak istemiyor
Süper Lig ekibinden Nuri Şahin bombası! Süper Lig ekibinden Nuri Şahin bombası!
Göztepe'nin Alper aşkı Göztepe'nin Alper aşkı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör