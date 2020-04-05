Göztepe'de Cameron Jerome'a talip çok

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı golcü Cameron Jerome'a Championship takımlarından teklif yağdığı öğrenildi.

Yönetimin sözleşme yenilemeyi düşünmediği deneyimli golcünün liglerin bitmesiyle ülkesi İngiltere'ye döneceği vurgulandı. Bu sezon 23 lig maçında sadece 3 gol atan 33 yaşındaki futbolcuyu eksi kulübü Derby County başta olmak üzere Swensaa City ve Millwall'ın istediği vurgulandı. Göztepe'nin ise Jerome'u yerine yıldız bir golcüyü yeni sezonda kadrosuna katacağı bildirildi.

Gürsel Aksel Stadı'nın açılmasıyla birlikte taraftara yeni sezon için yıldız oyuncu sözü veren Başkan Mehmet Sepil'in belirsizlik biter bitmez çalışmalarını yoğunlaştıracağı kaydedildi. Göztepe'nin Jerome'un yanı sıra Reis, Leo, Borges ve Mossoro gibi yabancı oyuncuları da gözden çıkardığı dile getirildi. Mossoro, Reis ve Leo'un sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek, Borges'in ise İzmir temsilcisiyle 2021 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.

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