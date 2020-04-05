05 Nisan 2020, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de Cameron Jerome'a talip çok

Göztepeli yıldıza İngiltere'den talip!
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 05.04.2020

ekiplerinden 'nin sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı golcü Cameron Jerome'a Championship takımlarından teklif yağdığı öğrenildi.

Yönetimin sözleşme yenilemeyi düşünmediği deneyimli golcünün liglerin bitmesiyle ülkesi 'ye döneceği vurgulandı. Bu sezon 23 lig maçında sadece 3 gol atan 33 yaşındaki futbolcuyu eksi kulübü Derby County başta olmak üzere Swensaa City ve Millwall'ın istediği vurgulandı. 'nin ise Jerome'u yerine yıldız bir golcüyü yeni sezonda kadrosuna katacağı bildirildi.

Stadı'nın açılmasıyla birlikte taraftara yeni sezon için yıldız oyuncu sözü veren Başkan 'in belirsizlik biter bitmez çalışmalarını yoğunlaştıracağı kaydedildi. Göztepe'nin Jerome'un yanı sıra Reis, Leo, Borges ve Mossoro gibi yabancı oyuncuları da gözden çıkardığı dile getirildi. Mossoro, Reis ve Leo'un sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek, Borges'in ise temsilcisiyle 2021 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.

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