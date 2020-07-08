Göztepe 2-2 Ankaragücü | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona ererken, Başkent ekibi son sıradaki yerinden kurtulamadı.

Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Göztepe ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Hızlı başlayan mücadelede ilk gol sesi 17. dakikada geldi. Konuk ekipte Orgill sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Ev sahibi takımda 26. dakikada Wilczek (p) ve 45+1'de Soner Aydoğdu attı ve ilk yarı 2-1 İzmir ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

58. dakikada konuk ekip penaltı kazandı ve topun başına geçen Orgill, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skorda eşitliği sağladı.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve puanlar paylaşıldı.

Bu sonuçla birlikte Göztepe puanını 39'a çıkarırken, Ankaragücü ise 26 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada Mossoro'nun sol kanattan yerden çıkardığı topu ceza yayı üzerinde Soner gelişine kaleye gönderdi. Kaleci Shucuk topu kontrol etti.



17'nci dakikada Ankaragücü öne geçti. Sağ kanatta Titi'den sıyrıldıktan sonra hızla ceza sahasına giren Orgill, savunmada Atınç'ı bir vücut çalımıyla yatırdıktan sonra sert bir şutla fileleri havalandırdı: 0-1.



23'üncü dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Titi, Kitsiou'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterirken 25. dakikada atışı kullanan Kamil Wilczek skora denge getirdi: 1-1. Golün ardından Göztepeli oyuncular, geçen hafta çapraz bağları yırtılan Serdar Gürler'in formasını açarak, moral verdi.



37'nci dakikada Gerson Rodrigues'in sağdan ortasında İlhan Parlak kafayı vurdu, yandan aut.



39'uncu dakikada gelişen Göztepe atağında Berkan soldan kesti. Ceza sahasında Kamil Wİlczek'in kafa şutu az farkla üstten dışarı çıktı.



45+2'nci dakikada Göztepe ikinci golünü buldu. Sağdan Tripic'in ortasında arka direkteki Mossoro kafayla topu Soner'e aktardı. Bu oyuncu da kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.



İlk yarıda Titi'yi düşürerek penaltıya sebep olan Kitsiou, 57'nci dakikada ceza sahasında Titi'nin müdahalesi sonucu yerde kalınca bu kez Ankaragücü penaltı kazandı. Topun başına geçen Gerson Rodrigues sert bir şutla skoru eşitledi: 2-2.



90+2'nci dakikada Scarione'nin frikik atışında kaleci Göktuğ gole izin vermedi.

GÖZTEPE-ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER

Göztepe: Beto, Murat, Titi, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Tripic, Napoleoni, Wilczek.

Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Faty, Lukasik, Sedat, İlhan, Rodriuges, Orgill.

DİĞER