04 Nisan 2020, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de Wallace Reis ile yollar ayrılıyor

8 maça çıkmıştı! Sezon sonu gidiyor...
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 04.04.2020

ekiplerinden 'nin Brezilyalı stoperi , bu sezon sadece 8 maça çıkabildi.Yaşadığı sakatlıklardan dolayı bir türlü istikrarı yakalayamayan Brezilyalı futbolcu, 8 müsabakanın yalnızca 4'ünde 90 dakika sahada kalabildi.

Son haftalarda iyileşmesine rağmen yedek kulübesine mahkum olan Reis, stoper açığının olduğu takımda tercih edilmedi.

Teknik direktör İlhan Palut, Reis'in oynamaya hazır olduğu maçlarda asıl mevkisi orta saha olan Celso Borges'e savunmada görev verdi. Sezon bitiminde sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki futbolcuyla yeni sezonda yola devam edilmeyeceği ifade edildi. 'de bu sezon savunmada Titi ile birlikte birçok isim görev yaparken, 3 yıldır takımda forma giyen Reis'in yanı sıra Alpaslan, Borges ve Leo defansta oynadı.

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