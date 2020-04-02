02 Nisan 2020, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe’den sağlıkçılara destek

Göztepe’den sağlıkçılara destek
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 02.04.2020

Sarı-kırmızılı taraftarlar, koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek verdi.

Göztepe'de bir grup taraftar önceki gün gece saatlerinde Bornova Türkan Özilhan Hastanesi'ne gelerek koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek verdi. Hastane dışında toplanan taraftarlar açtıkları pankartlar ve yaptıkları tezahüratlar ile sağlıkçılara moral aşıladı. "Türkiye sizinle gurur duyuyor", "Sağlık çalışanları gururumuz" sloganları atan taraftarlara sağlık çalışanları da hastane camlarından alkışlarla karşılık verdi.

'TÜM KALPLER SİZİNLE'
Pankartlarda, "Hayatınızı hayatımıza kattığınız için teşekkür ederiz", "Hayatımız ellerinizde, tüm kalpler sizinle" yazıları yer aldı. Taraftarlar yayınladıkları mesajlarda Türkiye'nin kahraman sağlık çalışanları sayesinde koronavirüs salgınını yeneceğini söyledi. Futbolseverler halkın da personele yardımcı olması gerektiğini belirterek, herkesin evlerinde kalması gerektiğini yineledi.

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