Göztepe Alper Potuk için devrede!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray Vedat Muriç ve Deniz Türüç transferinde karşı karşıya gelen ve ki oyuncuyu da renklerine bağlayan Fenerbahçe, ezeli rakibiyle yaz transfer döneminde iki isim için karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, sözleşmeleri bitecek olan Sivasspor'un iki yıldızının Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın istatistiklerini inceliyor. Transfer döneminde büyük savaş bekleniyor.