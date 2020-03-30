Göztepe Alper Potuk için devrede!
Fenerbahçe'de forma giyen Alper Potuk, ağustos 2019'da yıllık ücretinde yüzde 40 indirim yaparak 2 milyon Euro'dan 1.2 milyon Euro'ya düşürmüştü. 28 yaşındaki oyuncuya Süper Lig ekiplerinden Göztepe talip oldu.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 10 numara pozisyonu için Fenerbahçe'de gözden çıkartılan Alper Potuk'u gündemine aldı.
Önümüzdeki sezon için Avrupa hedefi koyan sarı-kırmızılılar, lige verilen aradan da faydalanarak, sarı-lacivertlilerde gözden çıkartılan Alper Potuk'u gündemine aldı.
Yeni Asır'ın haberine göre; Listesinde Almanya Bundesliga 2'de Hamburg forması giyen Aaron Hunt ve Polonya ekibi Lech Poznan'da top koşturan Portekizli Pedro Tiba'yı bulunduran Göz-Göz, Alper için de çok geçmeden temaslara başlayacak.
Alper Potuk'un Fenerbahçe ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
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