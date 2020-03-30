30 Mart 2020, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Alper Potuk için devrede!

Flaş hamle! Sarı-kırmızılılara imza atıyor
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 30.03.2020

'de forma giyen , ağustos 2019'da yıllık ücretinde yüzde 40 indirim yaparak 2 milyon Euro'dan 1.2 milyon Euro'ya düşürmüştü. 28 yaşındaki oyuncuya ekiplerinden talip oldu.

ekiplerinden , 10 numara pozisyonu için 'de gözden çıkartılan 'u gündemine aldı.

Önümüzdeki sezon için Avrupa hedefi koyan sarı-kırmızılılar, lige verilen aradan da faydalanarak, sarı-lacivertlilerde gözden çıkartılan Alper Potuk'u gündemine aldı.

Göztepe Serdar Gürler'le imzalayacak

Yeni Asır'ın haberine göre; Listesinde Almanya Bundesliga 2'de Hamburg forması giyen ve Polonya ekibi Lech Poznan'da top koşturan Portekizli Pedro Tiba'yı bulunduran Göz-Göz, Alper için de çok geçmeden temaslara başlayacak.

Alper Potuk'un Fenerbahçe ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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