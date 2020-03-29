29 Mart 2020, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Başkan Sepil’den takıma uyarı

Başkan Sepil’den takıma uyarı
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 29.03.2020

Geçtiğimiz günler tüm takım oyuncuları ve teknik heyetiyle koronavirüs testinden geçen Göztepe'de sonuçlar negatif çıkmıştı. Kimsede salgına rastlanmaması endişeleri giderirken, İzmir ekibinin başkanı , tüm takımı uyardı, kurallara harfiyen uymalarını istedi. Hiç kimsenin evinden çıkmamasını isteyen Sepil'in sürekli olarak teknik heyet ve futbolcularla iletişim halinde olduğu kaydedildi

Geçtiğimiz günler tüm takım oyuncuları ve teknik heyetiyle koronavirüs testinden geçen Göztepe'de sonuçlar negatif çıkmıştı. Kimsede salgına rastlanmaması endişeleri giderirken, İzmir ekibinin başkanı , tüm takımı uyardı, kurallara harfiyen uymalarını istedi. Hiç kimsenin evinden çıkmamasını isteyen Sepil'in sürekli olarak teknik heyet ve futbolcularla iletişim halinde olduğu kaydedildi
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