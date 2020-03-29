29 Mart 2020, Pazar
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Başkan Sepil’den takıma uyarı
Geçtiğimiz günler tüm takım oyuncuları ve teknik heyetiyle koronavirüs testinden geçen Göztepe'de sonuçlar negatif çıkmıştı. Kimsede salgına rastlanmaması endişeleri giderirken, İzmir ekibinin başkanı Mehmet Sepil, tüm takımı uyardı, kurallara harfiyen uymalarını istedi. Hiç kimsenin evinden çıkmamasını isteyen Sepil'in sürekli olarak teknik heyet ve futbolcularla iletişim halinde olduğu kaydedildi
Geçtiğimiz günler tüm takım oyuncuları ve teknik heyetiyle koronavirüs testinden geçen Göztepe'de sonuçlar negatif çıkmıştı. Kimsede salgına rastlanmaması endişeleri giderirken, İzmir ekibinin başkanı Mehmet Sepil, tüm takımı uyardı, kurallara harfiyen uymalarını istedi. Hiç kimsenin evinden çıkmamasını isteyen Sepil'in sürekli olarak teknik heyet ve futbolcularla iletişim halinde olduğu kaydedildi
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GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
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