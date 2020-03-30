Göztepe yıldız futbolcu Serdar Gürler ile gelecek sezon için anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin La Liga ekibi Huesca'dan kiraladığı Serdar Gürler için de anlaştı. 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de çıktığı maçlarda 6 gol 5 asist yapan Serdar Gürler opsiyon kullanılarak tekrar takıma katılacak.

Süper Lig'de bu sezon rakip filelere attığı 6 golün dışında 5 asist yaparak 11 gol katkısı yapan Serdar Gürler'in satın alma opsiyonunun Göztepe'de olduğu açıklandı. Göztepe'de gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Serdar Gürler'in haberi taraftarları sevince boğdu.

SERDAR GÜRLER'İN OPSİYONU GÖZTEPE'DE

İspanya La Liga ekiplerinden Huesca'dan geçtiğimiz sezonun devre arasında 1.5 yıllığına kiralanan Serdar Gürler'in, yeni sezonda da kariyerine Göztepe'de devam etmesi için çalışmalar başladı. Göztepe SK Başkanvekili Talat Papaya, Serdar Gürler'in sevdikleri bir futbolcu olduğunu dile getirdiç Talat Papatya, "Futbolcumuz burada mutlu. Satın alma opsiyonu kulübümüzde" dedi.

CORONA VİRÜSÜ TESTLERİ DERİN NEFES ALDIRDI

Göztepe virüs salgını sebebiyle sezona verilen arada yönetime, futbolculara ve teknik ekibe corona virüsü testleri yaptırdı. Sonuçların negatif çıkması camiaya nefes aldırdı.

MEHMET SEPİL EVDEN ÇIKILMAMASINI İSTEDİ

Hiç kimsenin evinden çıkmamasını isteyen Sepil'in sürekli futbolcular ve teknik direktör İlhan Palut'la iletişim halinde olduğu belirtildi. Oyuncuların da psikolojik olarak çok rahatladığı ve idmanları evlerinde eksiksiz sürdürdüğü vurgulandı.

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