19 Mart 2020, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

İlhan Palut: Galibiyet serisine başlayacağız

İlhan Palut: Galibiyet serisine başlayacağız
GÖZTEPE A.Ş.
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.03.2020

4 maçlık 3 puan hasretine Rizespor maçıyla son verdiklerini belirten başarılı hoca, “Çalışarak kaybettiğimiz istikrarı tekrar yakalamak istiyoruz” dedi.

'de erteleme maçında 'u 2-0 yenen , moral buldu. Sarı-kırmızılılar, 4 maç aradan sonra galip gelerek kara bulutları dağıttı. İkinci yarıda oynanan pozitif futbol da sarı-kırmızılı camiaya umut aşıladı. Son haftalarda kadro tercihleri nedeniyle eleştirilmeye başlanan Teknik Direktör ise sürpriz bir kadroyla sahaya çıkarak, aylardır 11'de yer almayan Deniz Kadah ve Murat Paluli'ye görev verdi.

TAKIM KARAKTER GÖSTERDİ

Kötü gidişata 'dur' dediklerinin altını çizen Palut da, maçı öncesi moral kazandıklarını belirtti. Başarılı çalıştırıcı, "Son haftalarda kötü bir gidişatımız vardı ve artık buna dur dememiz gerekiyordu. Futbolcularım 90 dakika sahaya karakter koydu ve iyi bir performans sergiledi. Bahsettiğim kötü sürecin ardından çok ihtiyacımız olan bir 3 puan aldık. Çalışmaya devam ederek kaybettiğimiz istikrarı tekrar yakalamak istiyoruz" diye konuştu.

Göztepe rahat nefes aldı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Göztepe rahat nefes aldı Göztepe rahat nefes aldı
Göztepe ikinci yarıda kazandı! Göztepe ikinci yarıda kazandı!
Değişim zamanı Değişim zamanı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör