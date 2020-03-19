İlhan Palut: Galibiyet serisine başlayacağız
4 maçlık 3 puan hasretine Rizespor maçıyla son verdiklerini belirten başarılı hoca, “Çalışarak kaybettiğimiz istikrarı tekrar yakalamak istiyoruz” dedi.
Süper Lig'de erteleme maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Göztepe, moral buldu. Sarı-kırmızılılar, 4 maç aradan sonra galip gelerek kara bulutları dağıttı. İkinci yarıda oynanan pozitif futbol da sarı-kırmızılı camiaya umut aşıladı. Son haftalarda kadro tercihleri nedeniyle eleştirilmeye başlanan Teknik Direktör İlhan Palut ise sürpriz bir kadroyla sahaya çıkarak, aylardır 11'de yer almayan Deniz Kadah ve Murat Paluli'ye görev verdi.
TAKIM KARAKTER GÖSTERDİ
Kötü gidişata 'dur' dediklerinin altını çizen Palut da, Trabzon maçı öncesi moral kazandıklarını belirtti. Başarılı çalıştırıcı, "Son haftalarda kötü bir gidişatımız vardı ve artık buna dur dememiz gerekiyordu. Futbolcularım 90 dakika sahaya karakter koydu ve iyi bir performans sergiledi. Bahsettiğim kötü sürecin ardından çok ihtiyacımız olan bir 3 puan aldık. Çalışmaya devam ederek kaybettiğimiz istikrarı tekrar yakalamak istiyoruz" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...