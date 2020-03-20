20 Mart 2020, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe 5 gün evden çalışacak

Göztepe 5 gün evden çalışacak
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 20.03.2020

Süper Lig’de son olarak erteleme maçında evinde ’u 2-0 yenen , koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından oyuncularına 5 günlük ev programı çıkardı.Başkan Vekili Talat Papatya, erteleme kararının ardından takımla toplantı yapıldığını ve herkese evde program verildiğini söyledi.

Papatya, "Oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve personelimizi evlerine gönderdik. Şu an doğal olarak liglerin ne zaman başlayacağına dair belirsizlik var. Virüsün seyrine göre yeni kararlar alınacak. Biz de yol haritamızı belirleyeceğiz" diye konuştu.

YABANCILAR KALACAK

Takımdaki yabancı futbolcuların ülkelerine gitmeyeceğini belirten Papatya, "Her zaman insan sağlığı önce gelir. Tedbir tedaviden daha iyidir. Biz de her türlü tedbiri aldık. İnsanlar işin doğrusu ligleri düşünecek değil. Önce sağlımızı, ailelerimizi, milleti ve vatanımızı düşüneceğiz. Yabancı futbolcularımız 'de kalacak. Zaten şu durumda kendileri de hiçbir yere gitmek istemezler. Gitmelerinin de pek anlamı yok. Ben şu ana kadar özveriyle, gece gündüz demeden sağlık personelimize minnettarım. Onları sadece saat 21.00'de değil kalbimden her dakika alkışlıyorum. Allah onların yardımcıları olsun" dedi.

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