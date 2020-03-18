Göztepe rahat nefes aldı

Süper Lig’de koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle Gürsel Aksel Stadı’nda Çaykur Rizespor’la seyircisiz oynayan erteleme maçını 2-0 kazanan Göztepe moral buldu.

Rakibini ikinci yarıda Berkan ve Napoleoni'nin attığı gollerle yenen sarı-kırmızılılar 4 maç aradan sonra galip gelerek kara bulutları dağıttı. İkinci yarıda oynanan pozitif futbol da camiaya umut aşıladı. Son haftalarda kadro tercihleri nedeniyle eleştirilmeye başlanan teknik direktör İlhan Palut ise sürpriz bir kadroyla sahaya çıktı. Sakat oyuncuların da çokluğu nedeniyle eksik kalan Göz-Göz'de Palut, aylardır ilk 11'de forma giymeyen Deniz Kadah ve Murat Paluli'yi sahaya sürdü. Forvet arkasında görev yapan Deniz, son olarak 17. haftada deplasmanda oynanan Demir Grup Sivasspor maçında 11'de görevlendirilirken, sağ bek Murat ise 18. haftadaki Antalyaspor müsabakasında 90 dakika oynamıştı.

Yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle ligdeki tüm takımların maçlara çok zor motive olduğunu belirten İlhan Palut, "Ligdeki bütün takımlar için konsantrasyonu zor bir haftadayız. Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan salgından ötürü oyuncuları maça konsantre etmek gerçekten kolay olmadı" diye konuştu.

Maçı da değerlendiren genç teknik adam, "Kötü hava şartları nedeniyle 21. haftada oynamamız gerekip ertelenen maçı kazasız tamamladık. İşin futbol tarafına baktığımız zaman son haftalarda kötü bir gidişatımız vardı ve artık buna dur dememiz gerekiyordu. Oyuncularım ilk dakikadan bitiş düdüğüne kadar sahaya karakter koydular ve iyi bir performans sergilediler. Bahsettiğim kötü sürecin ardından çok ihtiyacımız olan bir 3 puan aldık. Çalışmaya devam ederek kaybettiğimiz istikrarı tekrar yakalamak istiyoruz" dedi.

Göztepe, pazar günü yine Gürsel Aksel Stadı'nda şampiyonluk adaylarından lider Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek.

YABANCILARDA KORKU VAR

Koronavirüs mücadele kapsamında maçların seyircisiz oynanması Göztepeli futbolcuları da endişelendirdi. Teknik Sorumlu Ersan Parlatan, bazı yabancı oyuncuların korku yaşadığını söyledi. Parlatan, "Salgın olayları yüzünden, dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmelerden dolayı oyuncularımızı hazırlamak kolay değil. Yabancılarımız var, ne olacağını bilemeyen oyuncularımız var, haberleri takip edemeyen oyuncularımız var. Yabancılar için daha zor bir durum. Gelişmeleri takip edeceğiz" dedi.

NAPOLEONI'DEN DUYGUSAL HAREKET

Göztepe'nin İtalyan oyuncusu Stefano Napoleoni, Çaykur Rizespor'a attığı golün ardından duygusal anlar yaşadı. Deneyimli futbolcu, ülkesi İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ölümler nedeniyle attığı gol sonrası Roma'daki ünlü Kolezyum'un resminin yer aldığı dövmesini kameralara göstererek halkına destek verdi. Takım arkadaşları da Napoleoni'ye moral aşılamaya çalıştı.

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