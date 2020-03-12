12 Mart 2020, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Mehmet Sepil: Spor için virüs olayı oldukça zor

Spor için virüs olayı oldukça zor
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 12.03.2020

ve Başkanı , “Spor için oldukça zor virüs olayı. Maalesef bütün dünyayı çok etkiledi” diye konuştu.

Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında 'in temsilcisi FC Kopenhag ile oynayacağı maç öncesinde ve Başkanı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Değişik sebeplerden maça gelemeyecek olanlar olsa da önemli bir bölümün tribünlerde yer alacağını belirten Sepil, "Başakşehir'i Türk takımı olarak desteklemeye geldik. Burada bildiklerimiz var, çıkışta daha net fikrimiz olur. Korona virüs durumunu zaten çok yakından takip ediyoruz. Bugün ben arabada gelirken maçların seyircisiz oynanmasıyla alakalı bilgi aldım. Spor Bakanlığı, ile görüşüyoruz. Şu an böyle bir karar alındı maçlarla ilgili. Spor için oldukça zor virüs olayı. Maalesef bütün dünyayı çok etkiledi" dedi.

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