Mehmet Sepil: Spor için virüs olayı oldukça zor
Göztepe Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, “Spor için oldukça zor virüs olayı. Maalesef bütün dünyayı çok etkiledi” diye konuştu.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir'in Danimarka temsilcisi FC Kopenhag ile oynayacağı maç öncesinde Göztepe Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Değişik sebeplerden maça gelemeyecek olanlar olsa da önemli bir bölümün tribünlerde yer alacağını belirten Sepil, "Başakşehir'i Türk takımı olarak desteklemeye geldik. Burada bildiklerimiz var, çıkışta daha net fikrimiz olur. Korona virüs durumunu zaten çok yakından takip ediyoruz. Bugün ben arabada gelirken maçların seyircisiz oynanmasıyla alakalı bilgi aldım. Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile görüşüyoruz. Şu an böyle bir karar alındı maçlarla ilgili. Spor için oldukça zor virüs olayı. Maalesef bütün dünyayı çok etkiledi" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...