12 Ocak 2020, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe’den iddialı sözler

Göztepe’den iddialı sözler
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 12.01.2020

Göztepe'nin İtalyan yıldızı Napoleoni, ikinci yarı öncesi umut saçtı.

Göztepe'nin İtalyan yıldızı Napoleoni, ikinci yarı öncesi umut saçtı. Yeni statta daha iyi sonuçlar alacaklarını belirten 33 yaşındaki fubolcu, "Yeni hocamız İlhan Palut'la daha farklı bir havaya büründük. Bunun sonrasında da sonuçlar farklı olmaya başladı" diye konuştu.
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