11 Ocak 2020, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe, Yalçın Kayan'ın sözleşmesini uzattı

Göztepe Yalçın Kayan'ın sözleşmesini uzattı
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 11.01.2020

ekiplerinden , genç oyuncusu 'ın 2021'de bitecek sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki 'ın 2021'de bitecek sözleşmesinin revize edilerek, 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Altyapıda 19 ve 21 yaş altı takımlarında forma giyen Yalçın Kayan, 2018-2019 sezonu başında A Takım'la çalışmalara başlamıştı.

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