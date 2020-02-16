16 Şubat 2020, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de yüzler gülüyor

Göztepe'de yüzler gülüyor
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 16.02.2020

'de deplasmanda İttifak Holding 'u 3-1 mağlup eden 'nin teknik direktörü , oyuncularını tebrik etti.

, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, maçının dengeli başladığını ancak ilk yarım saatlik bölümde net pozisyonlar bulduklarını belirtti. Bir anlık talihsizlik sonucu geriye düştüklerini dile getiren Palut, şunları kaydetti:

"Bu golün reaksiyonunu hemen 5 dakika sonra vermemiz oyunun geri kalan dakikaları için çok değerliydi. İkinci yarıda takımım oyunun bütün kontrolünü eline aldı. Rakibimize pozisyon vermezken, pas ve geçiş oyunlarını da çok iyi oynadık. Birçok pozisyon bulduk, bunun sonucunda çok değerli bir galibiyet aldık. Çok iyi mücadele edip gerçekten iyi bir futbol oynayan futbolcularımı tebrik ediyorum. Bizi Konya'da da yalnız bırakmayan taraftarımıza da teşekkür ediyorum."

İKİNCİ DEVREDE KAYIPSIZ

Ligde 21. haftadaki maçı, kötü hava koşulları nedeniyle rakibinin 'e gelememesinden dolayı ileri bir tarihe ertelenen , sezonun ikinci yarıda çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

22. haftayı 33 puanla 8. sırada geçen Göztepe, 22 Şubat Cumartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Son haftalardaki formuyla dikkati çeken , dün attığı golle ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı. Halil Akbunar'ın da 5. golüne ulaştığı sarı-kırmızılı ekipte Andre Castro ise 3. golünü kaydetti.

Göztepe deplasmanda Konya'yı devirdi haberin devamı

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