27 Nisan 2020, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe antrenmanlara başladı

Göztepe antrenmanlara başladı
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

ekiplerinden , corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk kez sahaya indi. ekibinden yapılan açıklamada futbolcuların belirlenen kurallar dahilinde gruplar halinde çalıştıkları belirtildi.

(AA) - ekiplerinden , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından gruplar halinde çalışmaya başladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, çalışmalarını evde sürdüren futbolcuların belirlenen kurallar dahilinde gruplar halinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde çalışmaya başladığı bildirildi.

Sarı-kırmızlı futbolcuların 5 gruba ayrıldığı, futbolcuların belirlenen saatlerde tesislere gideceği, diğer grup tesise gelmeden ayrılacağı belirtildi.

Tesisteki soyunma odaları, duş ve yemekhanenin hizmet vermeyeceği bu süreçte oyuncuların tesise girişlerinde ateş ölçümünün yapılacağı kaydedildi.

Çalışmaların en az sayıda personelin katılımıyla gerçekleşeceği ve antrenman dışında tesiste maske takımının zorunlu olacağı ifade edildi.

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