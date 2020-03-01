01 Mart 2020, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe yarın Kayserispor'a konuk olacak

Göztepe Kayserispor'a konuk oluyor
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 01.03.2020

'de ikinci yarı henüz mağlubiyeti bulunmayan , 24. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda 'la karşılaşacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada, hakem düdük çalacak.

'de , Andre Poko ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.

İzmir temsilcisi, sezonun ikinci yarısında çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılıların 21. haftada ile yapacağı maç ise kötü hava koşulları nedeniyle rakibinin İzmir'e gelememesinden dolayı 17 Mart Salı gününe ertelenmişti.

Ligde 24. haftaya Göztepe, 34 puanla 8. sırada girerken, ise 16 puanla son sırada yer alıyor.

Deplasmanda rakibine karşı galibiyeti yok

Sezonun ilk yarısında rakibini İzmir'de 4-0 mağlup eden Göztepe, Kayserispor'la 'de karşılaştığı 11 maçta, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bu maçlarda 14 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 9 gol gördü.

Rakibiyle deplasmanda oynadığı 5 müsabakada da galibiyet alamayan sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda sahadan 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrıldı.

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