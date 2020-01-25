Göztepe yeni stadında ilk antrenmanını yaptı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yarın oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi son antrenmanını yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde yaptı.
Göztepe, yarın ligin 19. haftasında konuk edeceği Beşiktaş maçı öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenman, Göztepe'nin yeni stadyumu olan ve Beşiktaş maçıyla açılışı yapılacak Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Antrenman öncesinde futbolcular ve teknik heyet fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekiminin ardından antrenmana geçildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışmalarla devam etti. Öte yandan, antrenmana sakatlığı bulunan Wallace Reis katılmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...