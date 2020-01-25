25 Ocak 2020, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe yeni stadında ilk antrenmanını yaptı

Göztepe yeni stadında ilk antrenmanını yaptı
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 25.01.2020

ekiplerinden , yarın oynayacağı maçı öncesi son antrenmanını yeni stadyumu Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde yaptı.

, yarın ligin 19. haftasında konuk edeceği maçı öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenman, Göztepe'nin yeni stadyumu olan ve Beşiktaş maçıyla açılışı yapılacak Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Antrenman öncesinde futbolcular ve teknik heyet fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekiminin ardından antrenmana geçildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışmalarla devam etti. Öte yandan, antrenmana sakatlığı bulunan Wallace Reis katılmadı.

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