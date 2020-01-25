25 Ocak 2020, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe şov yapacak

Göztepe şov yapacak
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 25.01.2020

Pazar günü maçıyla Gürsel Aksel Stadı'na geçiş yapacak Göztepe, büyük bir görsel şova hazırlanıyor. Biletler hücum eden sarı-kırmızılı taraftarların, koreografi hazırlığında olduğu belirtildi. Kapalı gişe oynanacak maçta, renkli görüntüler ortaya çıkacak.

Pazar günü maçıyla Gürsel Aksel Stadı'na geçiş yapacak Göztepe, büyük bir görsel şova hazırlanıyor. Biletler hücum eden sarı-kırmızılı taraftarların, koreografi hazırlığında olduğu belirtildi. Kapalı gişe oynanacak maçta, renkli görüntüler ortaya çıkacak.

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