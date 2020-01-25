Göztepe şov yapacak

Pazar günü Beşiktaş maçıyla Gürsel Aksel Stadı'na geçiş yapacak Göztepe, büyük bir görsel şova hazırlanıyor. Biletler hücum eden sarı-kırmızılı taraftarların, koreografi hazırlığında olduğu belirtildi. Kapalı gişe oynanacak maçta, renkli görüntüler ortaya çıkacak.

Pazar günü Beşiktaş maçıyla Gürsel Aksel Stadı'na geçiş yapacak Göztepe, büyük bir görsel şova hazırlanıyor. Biletler hücum eden sarı-kırmızılı taraftarların, koreografi hazırlığında olduğu belirtildi. Kapalı gişe oynanacak maçta, renkli görüntüler ortaya çıkacak.