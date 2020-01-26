26 Ocak 2020, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

95 yıllık hasret bitiyor

95 yıllık hasret bitiyor
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 26.01.2020

Göztepe, 95 yıl sonra maçıyla kendi yuvası olan Gürsel Aksel Stadı'na kavuşacak.

Göztepe, 95 yıl sonra maçıyla kendi yuvası olan Gürsel Aksel Stadı'na kavuşacak. İzmir'de daha önce Alsancak, İzmir Atatürk ve Bornova statlarında maçlarını oynayan sarı- kırmızılılar, ilk kez evinde olacak. Açılışta yapılması planlanan kutlamalar, deprem nedeniyle iptal edildi
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