21 Ocak 2020, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Kamil Wilczek Göztepe'de! Kamil Wilczek kimdir?

Kamil Wilczek Göztepe'de
GÖZTEPE A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 Giriş Tarihi: 21.01.2020

ekiplerinden , Ligi ekiplerinden Bronby forması giyen Polonyalı golcü 'i kadrosuna kattı. temsilcisi, transferi sosyal medya hesabından duyurdu.

'de ikinci yarıya 3-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle başlayan 'de transfer çalışmaları devam ediyor.

KAMIL WILCZEK KİMDİR?

Tam adı Kamil Antoni Wilczek olan futbolcu, 24 Ocak 1988 tarihinde Polonya'nın Wodzislaw Slaski kentinde dünyaya geldi. Futbola WSP Wodzislaw altyapısında başlayan Wilczek, Silesia Lubomia, UD Horadada, Elche Ilicitano, GKS Jastrzebie, Piast Gliwice, Zaglebie Lubin, Carpi ve son olarak Bröndby formasını giydi. Bu sezon Brödnby formasıyla çıktığı 26 maçta 20 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken golcü oyuncu 1.85 boyunda. Forvet arkası ve kanatlarda da oynayabilen 31 yaşındaki futbolcu, Polonya Milli Takımı'nın formasını ise 3 kez terletti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Göztepe Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe Antalyaspor'u konuk edecek
G.Saray'da bir ayrılık daha! G.Saray'da bir ayrılık daha!
Şampiyonluk oranları açıklandı! G.Saray ve Beşiktaş'a şok... Şampiyonluk oranları açıklandı! G.Saray ve Beşiktaş'a şok...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör