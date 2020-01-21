Kamil Wilczek Göztepe'de! Kamil Wilczek kimdir?

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Danimarka Ligi ekiplerinden Bronby forması giyen Polonyalı golcü Kamil Wilczek'i kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, transferi sosyal medya hesabından duyurdu.

Süper Lig'de ikinci yarıya 3-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle başlayan Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

KAMIL WILCZEK KİMDİR?

Tam adı Kamil Antoni Wilczek olan futbolcu, 24 Ocak 1988 tarihinde Polonya'nın Wodzislaw Slaski kentinde dünyaya geldi. Futbola WSP Wodzislaw altyapısında başlayan Wilczek, Silesia Lubomia, UD Horadada, Elche Ilicitano, GKS Jastrzebie, Piast Gliwice, Zaglebie Lubin, Carpi ve son olarak Bröndby formasını giydi. Bu sezon Brödnby formasıyla çıktığı 26 maçta 20 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken golcü oyuncu 1.85 boyunda. Forvet arkası ve kanatlarda da oynayabilen 31 yaşındaki futbolcu, Polonya Milli Takımı'nın formasını ise 3 kez terletti.