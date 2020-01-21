21 Ocak 2020, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Göztepe Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
GÖZTEPE A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 Giriş Tarihi: 21.01.2020

son 16 turu rövanş maçında yarın 'u konuk edecek olan , yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, idmanı taktik çalışma ile tamamladı.

'de sakatlıkları bulunan ile Wallace Reis takımdan ayrı çalıştı.

İlk müsabakada 'a 4-3 mağlup olan Göztepe, rakibiyle yarın saat 17.00'de hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği müsabakada Bornova Stadı'nda karşılaşacak.

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