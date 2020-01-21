21 Ocak 2020, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u konuk edecek

Göztepe Antalyaspor'u konuk edecek
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 21.01.2020

, son 16 turu ilk maçında 4-3 yenildiği 'la yarın İzmir'de rövanş karşılaşmasına çıkacak. Müsabakada hakem düdük çalacak.

Geçen hafta kupada 'a 4-3 yenilen, 'de ise rakibini 3-0 mağlup eden , Antalya temsilcisiyle üst üste 3. maçında yarın saat 17.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakada hakem düdük çalacak.

Göztepe, 4-3'e kadar 1 ve daha farklı galibiyetlerde çeyrek finale kalacak. Göztepe'nin 4-3 kazanması halinde uzatmaya gidecek müsabakada, her türlü beraberlik ve mağlubiyette İzmir temsilcisi kupaya veda edecek.

Sarı-kırmızılı ekipte 'ün sakatlığı bulunuyor.

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