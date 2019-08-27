27 Ağustos 2019, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Soner Aydoğdu'yu alıyor

Göztepe Soner'i alıyor
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 27.08.2019

'de üst üste ve maçlarını kaybedip sezona hayal kırıklığı ile başladıktan sonra transferde atağa kalkan , Medipol Başakşehirli orta saha oyuncusu ile anlaştı.

Oynadığı 2 maçta da fileleri havalandıramayıp özellikle ofansif bölgeye takviye yapmak için harekete geçen sarı-kırmızılılar, tecrübeli oyuncuya yöneldi. 'in de yeni sezonda planları arasında yer almayan 28 yaşındaki futbolcuyu 'e davet eden yönetimin Soner'le resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi. Orta sahadaki sorunu Soner'le çözmeyi planlayan , Başakşehir'in gözden çıkardığı , 'ın da gündeminde olduğu iddia edilen ve İtalyan golcü Stefano Napoleoni'yle de çok yakından ilgilendiği vurgulandı.

Soner'in yanı sıra hücum bölgesine 2 takviye daha yapacak Göztepe'nin cumartesi günü iç sahada oynayacağı Yukatel Denizlispor karşılaşmasına kadar transferi noktalayacağı, teknik direktör 'nın bu oyuncuları sahaya sürmek istediği dile getirildi. Göztepe'nin her konuda anlaşma sağladığı Soner, futbolculuk yaşamına 'nde başladı. Hacettepe, ve Akhisarspor'da da top koşturan deneyimli orta saha, kariyerinde 275 maça çıkıp 38 gol attı. Soner A 'da da 2 defa forma giydi. İç transferde de yoğun mesai harcayan İzmir ekibi, elde kalıp garanti ücretleri nedeniyle bütçeyi zorlayan Celso Borges ile Fausta Grillo'yu göndermeye çalışıyor. Ancak iki futbolcuya tekliflerin gelmemesi ve Borges ile Grillo'nun uzlaşmaya yanaşmaması yönetimi oldukça zorluyor.

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