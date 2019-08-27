İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Herkes Kolarov'u beklerken...

Yeni sezon kadrosunda radikal değişiklikler yapan Fenerbahçe, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala yeniden harekete geçti. Son olarak Fransız stoper Adil Rami ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığının ardından sol bek transferi için arayışlarını hızlandırmıştı. Roma'nın Sırp yıldızı Aleksandar Kolarov ile anlaşma sağlayan ancak Roma'nın oyuncuyu bırakmaması nedeniyle transferi gerçekleştiremeyen Fenerbahçe, aradığı sol beki İspanya'da buldu. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 27.08.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 10:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





