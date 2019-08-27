27 Ağustos 2019, Salı

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Herkes Kolarov'u beklerken...

Yeni sezon kadrosunda radikal değişiklikler yapan Fenerbahçe, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala yeniden harekete geçti. Son olarak Fransız stoper Adil Rami ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığının ardından sol bek transferi için arayışlarını hızlandırmıştı. Roma'nın Sırp yıldızı Aleksandar Kolarov ile anlaşma sağlayan ancak Roma'nın oyuncuyu bırakmaması nedeniyle transferi gerçekleştiremeyen Fenerbahçe, aradığı sol beki İspanya'da buldu. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 27.08.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 10:51
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İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Herkes Kolarov'u beklerken...

Lige 2 galibiyetle başlayarak zirveye kurulan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Herkes Kolarov'u beklerken...

Son olarak Fransız stoper Adil Rami'yi İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler transferde yeniden atağa kalktı.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Herkes Kolarov'u beklerken...

Kolarov transferinde mutlu sona ulaşamayan Kanarya'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Herkes Kolarov'u beklerken...

Hasan Ali'nin yokluğunda sol bek pozisyonunda Dirar görev alıyor.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Herkes Kolarov'u beklerken...

Teknik Direktör Ersun Yanal tüm sezonun bu şekilde gitmeyeceğini ve bu yüzden kesinlikle bir sol bekin alınması gerektiğini dile getirdi.

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