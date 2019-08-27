27 Ağustos 2019, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe, Soner Aydoğdu'yu transfer etti

Soner Aydoğdu Göztepe'de
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 27.08.2019

ekiplerinden , 'den 'yu kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 'de forma giyen 'nun satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiralandığı bildirildi.

'nde başlayan 28 yaşındaki Soner Aydoğdu, Hacettepe, , Akhisarspor ve son olarak Medipol Başakşehir'de forma giydi. 'de 191 karşılaşmaya çıkan orta saha oyuncusu 15 gol kaydetti.

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