27 Ağustos 2019, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe’ye Rumen maestro

Göztepe’ye Rumen maestro
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 27.08.2019

İlk 2 maçı kaybeden , transfere hız verdi. Sarı-kırmızılılar, bonservisi elindeki 30 yaşındaki Budescu’nun peşinde.

'de ikisıfır çekerek büyük hayal kırıklığı yaşayan , transfere hazırlanıyor. En az 2 takviye yapma kararı alan sarı- kırmızılıların, Rumen 10 numara Constantin Budescu ile temasa geçtiği öğrenildi. 'da Al Shabab Riyadh'tan ayrılan Budescu'nun transferinde sona gelindiği bildirildi. Yeniden Avrupa'da görev yapmak isteyen 30 yaşındaki maestronun da 'ye sıcak baktığı vurgulandı. Tecrübeli futbolcu, Riyadh'a gitmeden önce Rumen devi 'te 37 maçta 13 gol, 12 asistle dikkatleri üzerine çekmişti. Milli formayı da 15 kez giyen Rumen yıldız, 5 gol atarken, Arabistan'da geçen sezon 24 maçta 8 gol, 5 asistle oynadı.

DERBİYE YETİŞECEK

Göztepe'nin Budescu'nun yanı sıra bir golcüyle daha ilgilendiği kaydedildi. Cumartesi günü evinde ligde 2'de 2 yapan Denizlispor'la Ege derbisinde karşılaşacak Göztepe'de, yeni transferlerin maça yetiştirilmesi planlanıyor. En hızlı şekilde eksik bölgelere gerekli takviyeleri yapmak isteyen yönetimin 2-3 gün içinde imza şova başlaması bekleniyor.
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