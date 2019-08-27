27 Ağustos 2019, Salı
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DERBİYE YETİŞECEK
Göztepe'nin Budescu'nun yanı sıra bir golcüyle daha ilgilendiği kaydedildi. Cumartesi günü evinde ligde 2'de 2 yapan Denizlispor'la Ege derbisinde karşılaşacak Göztepe'de, yeni transferlerin maça yetiştirilmesi planlanıyor. En hızlı şekilde eksik bölgelere gerekli takviyeleri yapmak isteyen yönetimin 2-3 gün içinde imza şova başlaması bekleniyor.
Göztepe’ye Rumen maestro
Giriş Tarihi: 27.08.2019
İlk 2 maçı kaybeden Göztepe, transfere hız verdi. Sarı-kırmızılılar, bonservisi elindeki 30 yaşındaki Budescu’nun peşinde.
Süper Lig'de ikisıfır çekerek büyük hayal kırıklığı yaşayan Göztepe, transfere hazırlanıyor. En az 2 takviye yapma kararı alan sarı- kırmızılıların, Rumen 10 numara Constantin Budescu ile temasa geçtiği öğrenildi. Suudi Arabistan'da Al Shabab Riyadh'tan ayrılan Budescu'nun transferinde sona gelindiği bildirildi. Yeniden Avrupa'da görev yapmak isteyen 30 yaşındaki maestronun da Türkiye'ye sıcak baktığı vurgulandı. Tecrübeli futbolcu, Riyadh'a gitmeden önce Rumen devi Steaua Bükreş'te 37 maçta 13 gol, 12 asistle dikkatleri üzerine çekmişti. Milli formayı da 15 kez giyen Rumen yıldız, 5 gol atarken, Arabistan'da geçen sezon 24 maçta 8 gol, 5 asistle oynadı.
DERBİYE YETİŞECEK
Göztepe'nin Budescu'nun yanı sıra bir golcüyle daha ilgilendiği kaydedildi. Cumartesi günü evinde ligde 2'de 2 yapan Denizlispor'la Ege derbisinde karşılaşacak Göztepe'de, yeni transferlerin maça yetiştirilmesi planlanıyor. En hızlı şekilde eksik bölgelere gerekli takviyeleri yapmak isteyen yönetimin 2-3 gün içinde imza şova başlaması bekleniyor.
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