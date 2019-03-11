11 Mart 2019, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe fırsat tepti

Göztepe fırsat tepti
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 11.03.2019

'de sahasında ile berabere kalan , rakiplerinin puan kaybettiği haftayı kötü değerlendirerek ateş hattından çıkamadı.

Evinde ile golsüz berabere kalarak taraftarlarını üzen ve küme düşme hattından çıkamayan , rakiplerinin puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiremedi. Göztepe ile birlikte ligde son 7 basamakta yer alan takımlardan hiçbiri haftayı 3 puanla kapatamazken, temsilcisi de büyük bir fırsat kaçırdı. Haftaya 27 puanla giren 'nın öğrencileri, Kasımpaşa'yı devirebilseydi sıralamada 28'er puanlı ve 'yi geride bırakıp haftayı 14. basamakta kapatacaktı. İzmir temsilcisi haftayı galibiyetle kapatabilseydi; 31 puanı bulunan Ankaragücü, Kasımpaşa ve da ateş hattının sıcaklığını yakından hissedecekti. 24. haftada oynanan maçının ardından küme düşme hattına inen sarı-kırmızılılar, bu haftayı da ateş hattında noktaladı. İzmir temsilcisi gelecek hafta ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

KASIMPAŞA FOBİSİ BİTMEDİ
Haftayı beraberlikle kapatan Göztepe, Kasımpaşa karşısındaki şanssızlığını bu sezon da kırmayı başaramadı. Rakibini son olarak 1997/1998 yılında Alsancak Stadyumunda oynanan karşılaşmada deviren Göztepe, bu müsabakanın ardından Kasımpaşa ile oynadığı 6. karşılaşmadan da galibiyetle ayrılamadı. Göz Göz, ligin ilk yarısında Kasımpaşa Stadyumunda oynanan karşılaşmayı da 3-1 kaybetmişti.

Göztepe Stadı'na önemli ziyaret
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