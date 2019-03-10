Maç sonucu | Göztepe 0-0 Kasımpaşa | Maç özeti
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Göztepe, Bornova Stadı'nda konuk ettiği Kasımpaşa ile yenişemedi: 0-0. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremezken, Göztepe 27 puana yükselse de ateş hattından çıkamadı. Kasımpaşa ise puanını 31 yaptı, galibiyet hasretini sürdürdü.
18'inci dakikada Castro'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak oyun alanını terk etti.
24'üncü dakikada Ngando'nun uzaktan mesafeden yaptığı vuruşta top kaleci Ramazan'ın kontrolünde auta çıktı.
38'inci dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Deniz ceza yayının üzerinden sert vurdu, top yan direkten döndü.
44'üncü dakikada Kasımpaşa savunmasının hatasında topu önünde bulan Ngando'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.
52'nci dakikada Serdar'ın sağdan kestiği ortaya Castro kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.
62'nci dakikada Göztepe tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Serdar'ın vuruşunda top üstten auta gitti.
86'ncı dakikada Hajradinovic'in sol kanattan yaptığı ortaya Perica sert bir kafa vuruşu yaptı. Kaleci Beto köşeye giden topu çıkarmayı başardı.
Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
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