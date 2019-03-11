12 Mart 2019, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Göztepe Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 11.03.2019

'de 16 Mart Cumartesi günü 'a konuk olacak , müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün sahasında ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılılar, maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör yönetimindeki antrenmanda dünkü müsabakada uzun süre forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Diğer sporcular ise ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

'de sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre, Adama Traore ve Kerem Atakan Kesgin antrenmanda yer almadı.

Göztepe Stadı'na önemli ziyaret
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