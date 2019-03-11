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Göztepe Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Giriş Tarihi: 11.03.2019
Spor Toto Süper Lig'de 16 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Ligde dün sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda dünkü müsabakada uzun süre forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.
Diğer sporcular ise ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
Göztepe'de sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre, Adama Traore ve Kerem Atakan Kesgin antrenmanda yer almadı.
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