01 Mart 2019, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Stadı'na önemli ziyaret

Göztepe Stadı'na önemli ziyaret
GÖZTEPE A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 Giriş Tarihi: 01.03.2019

Başkan Yardımcısı , TOKİ Başkanı ve TOKİ teknik personel ekibi, yapımı devam eden Spor ve Merkezi'ni ziyaret etti.

- taraftarlarının açılışını merakla beklediği ve yapımına devam eden stadyum önemli konukları misafir etti. Başkan Yardımcısı , TOKİ Başkanı ve TOKİ teknik personel ekibi; Spor ve Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Başkan ve Rönesans İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Aydın'ın da hazır bulunduğu ziyarette, stadyumun Aralık 2019'da bitirilmesinin planlandığı ziyaretçilere aktarıldı.

Göztepe'den Tamer Tuna açıklaması

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