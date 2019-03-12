12 Mart 2019, Salı
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Göztepe’de kan kaybı sürüyor
Giriş Tarihi: 12.03.2019
Evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Göztepe kan kaybını sürdürdü.
Aldığı 1 puanın ardından düşme potasından çıkamayan sarı-kırmızılılar, rakipleri Bursa, A.Gücü ve F.Bahçe'nin kazanamadığı haftayı iyi değerlendiremedi. Puan kaybına tahammülü kalmayan İzmir ekibi, bu hafta Beşiktaş'a konuk olacak.
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