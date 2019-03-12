12 Mart 2019, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe’de kan kaybı sürüyor

Göztepe’de kan kaybı sürüyor
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 12.03.2019

Evinde ile golsüz berabere kalan kan kaybını sürdürdü.

Aldığı 1 puanın ardından düşme potasından çıkamayan sarı-kırmızılılar, rakipleri , A.Gücü ve F.Bahçe'nin kazanamadığı haftayı iyi değerlendiremedi. Puan kaybına tahammülü kalmayan ekibi, bu hafta 'a konuk olacak.
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