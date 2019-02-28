28 Şubat 2019, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'den Tamer Tuna açıklaması

Göztepe'den Tamer Tuna açıklaması
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 28.02.2019

ekiplerinden 'nin kulüp başkanı , teknik direktörleri 'nın sözleşmesinde başka bir takıma gitmesiyle ilgili herhangi bir maddenin bulunmasının mümkün olmadığını bildirdi.

Sepil, yaptığı açıklamada, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğüne getirilmesinin ardından teknik direktörleri 'nın sözleşmesiyle ilgili birtakım haberlerin çıktığını belirtti.

Tuna'nın sözleşmesinde herhangi bir özel maddenin yer almadığını kaydeden Sepil, "Bu tür asılsız haberlere artık cevap vermekten yorulduk. Bu işin cılkı çıktı. Böyle bir maddenin olması mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Teknik Direktörü Tamer Tuna da sözleşme imzalarken hiçbir talebinin olmadığını belirterek, "Geleceğe dair Göztepe dışında hiçbir şartım olmadı. Şartları başkanımız belirledi, ben de sözleşmeyi imzaladım." değerlendirmesinde bulundu.



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