01 Mart 2019, Cuma

ATİKER KONYASPOR

Jahovic'ten Göztepe'ye mesaj

Jahovic'ten Göztepe'ye mesaj
ATİKER KONYASPOR
Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 Giriş Tarihi: 01.03.2019

Spor Toto 'de pazar günü deplasmanda Atiker 'a rakip olacak 'ye eski golcüsü 'ten mesaj geldi.

Spor Toto 'de pazar günü deplasmanda Atiker 'a rakip olacak 'ye eski golcüsü 'ten mesaj geldi. Konyaspor formasıyla sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılılara karşı cezası nedeniyle görev yapamayan Makedon oyuncu, önceki hafta maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı 2 maçlık men cezası 1'e düşürülünce sevinç çığlıkları attı. Cezasının düştüğü haberini televizyondan canlı yayında takip eden Jahovic, açıklanan karar sonrası 'Bravo' diye haykırdı. Eski takımına karşı forma giyecek olmanın sevincini yaşayan Jahovic'in teknik ekip ve takım arkadaşlarına gol sözü verdiği belirtildi.

Jahovic'in "indirim" sevinci

Göz-Göz'e 2016-2017 sezonunda 'nın Samara takımında gelen oyuncu 1. Lig'de çıktığı 33 maçta 21 kez fileleri havalandırdı. Göztepe'nin Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olan 31 yaşındaki futbolcu, 2017-2018'in ilk yarısında ekibinde yine başarılı bir performans ortaya koydu. Jahovic, Süper Lig'de Göztepe formasını 18 maçta terletirken 14 kez fileleri havalandırdı. Geçen sezonun devre arasında Konyaspor'a transfer olan Jahovic, Göztepe Teknik Direktör Tamer Tuna ile ilginç bir diyaloğa girmişti. Tuna, geçen yıl kendisine yöneltilen "Jahovic'i arıyor musunuz?" sonusuna 'Belki telefonla ararız' yanıtını vermişti. Jahovic ise, "Adis yoksa 30 puan yok" ifadesini kullanarak Göztepe'ye göndermede bulunmuştu.

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