03 Mart 2019, Pazar

SPOR TOTO SÜPER LİG

A. Konyaspor 1-1 Göztepe | MAÇ SONUCU

Göztepe'de bir puanı penaltı canavarı Beto kurtardı
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 03.03.2019 Giriş Tarihi: 03.03.2019

Spor Toto Süper Lig 24. hafta maçında Atiker ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Atiker 'un konuğu oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanan mücadelede Abdülkadir Bitigen düdük çaldı.

Saat 13.30'da başlayan maçta ev sahibi ekibin 18. dakikada Filipovic'in kaydettiği gole 54'te Yasin Öztekin cevap verdi.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Kadu'nun Jahovic'e ceza sahasına yaptığı müdahale sonrası hakem VAR kararıyla penaltı noktasını gösterdi ve Kadu'yu ikinci sarı kartla oyun dışına gönderdi.

Penaltı atışında topun başına geçen Skubic, Beto'yu geçemeyince mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından Atiker Konyaspor 35 puana ulaşarak 5. sıraya yükselirken; 26 puana yükselen Göztepe 16. sıraya geriledi.

Süper Lig 25. hafta maçında Atike Konyaspor, 10 Mart Pazar günü zorlu Beşiktaş deplasmanına çıkacak, Göztepe ise aynı gün sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

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