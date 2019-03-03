A. Konyaspor 1-1 Göztepe | MAÇ SONUCU
Spor Toto Süper Lig 24. hafta maçında Atiker Konyaspor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe deplasmanda Atiker Konyaspor'un konuğu oldu.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanan mücadelede Abdülkadir Bitigen düdük çaldı.
Saat 13.30'da başlayan maçta ev sahibi ekibin 18. dakikada Filipovic'in kaydettiği gole 54'te Yasin Öztekin cevap verdi.
Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Kadu'nun Jahovic'e ceza sahasına yaptığı müdahale sonrası hakem VAR kararıyla penaltı noktasını gösterdi ve Kadu'yu ikinci sarı kartla oyun dışına gönderdi.
Penaltı atışında topun başına geçen Skubic, Beto'yu geçemeyince mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Bu sonucun ardından Atiker Konyaspor 35 puana ulaşarak 5. sıraya yükselirken; 26 puana yükselen Göztepe 16. sıraya geriledi.
Süper Lig 25. hafta maçında Atike Konyaspor, 10 Mart Pazar günü zorlu Beşiktaş deplasmanına çıkacak, Göztepe ise aynı gün sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
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