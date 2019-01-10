Göztepe Oğuzhan Özyakup'a talip
İzmir ekibi Göztepe, kaptan Oğuzhan için Beşiktaş yönetimine kiralama için talepte bulundu. Yönetim de ‘Onunla ilgili en son kararı hocamız verecek’ dedi
Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup'a, Roma'dan sonra bu kez de Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin talip olduğu öğrenildi. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in, İtalya'ya gitmeden önce Antalya'da bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile bir araya gelerek Oğuzhan'ı istediği ifade edildi. Göztepe, Oğuzhan'ı Beşiktaş'tan kiralamak istiyor. İlk yarıda taraftarların eleştiri oklarının hedefi olan ve istenmeyen adam ilan edilen Oğuzhan için devreye giren Göztepe önemli mesafe kat etti. 26 yaşındaki futbolcunun Göztepe'nin teklifine olumsuz yaklaşmadığı ifade edildi. Cengiz Ünder'in formasını terlettiği Roma'nın da Oğuzhan'a yaptığı teklifini değerlendiren siyah- beyazlılar; İzmir temsilcisine "Oğuzhan'la ilgili kararı hocamız verecek" diyerek son sözü Şenol Güneş'in söyleyeceğini bildirdi.
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