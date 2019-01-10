10 Ocak 2019, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Oğuzhan Özyakup'a talip

Ozi’ye sürpriz talip!
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 09.01.2019

ekibi , kaptan Oğuzhan için yönetimine kiralama için talepte bulundu. Yönetim de ‘Onunla ilgili en son kararı hocamız verecek’ dedi

kaptanı 'a, Roma'dan sonra bu kez de ekiplerinden 'nin talip olduğu öğrenildi. Göztepe Başkanı 'in, İtalya'ya gitmeden önce Antalya'da bulunan Beşiktaş Başkanı ile bir araya gelerek Oğuzhan'ı istediği ifade edildi. Göztepe, Oğuzhan'ı Beşiktaş'tan kiralamak istiyor. İlk yarıda taraftarların eleştiri oklarının hedefi olan ve istenmeyen adam ilan edilen Oğuzhan için devreye giren Göztepe önemli mesafe kat etti. 26 yaşındaki futbolcunun Göztepe'nin teklifine olumsuz yaklaşmadığı ifade edildi. 'in formasını terlettiği Roma'nın da Oğuzhan'a yaptığı teklifini değerlendiren siyah- beyazlılar; temsilcisine "Oğuzhan'la ilgili kararı hocamız verecek" diyerek son sözü 'in söyleyeceğini bildirdi.

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