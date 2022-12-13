Göztepe’den Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Eğribayat kendisini ispatlıyor!

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Göztepe'den sezon başında Süper Lig lideri Fenerbahçe'ye kiralık olarak giden kaleci İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertlilerin Antalya kampında gösterdiği performansla göz doldurdu. Fenerbahçe'nin birinci kalecisi Altay'ın belinden sakatlanmasının ardından sezona 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Villarreal, Alanyaspor ve Salernitana'yla yapılan özel maçlarda şans bulan İrfan Can, yaptığı kurtarışlarla güven verdi.

Geçen sene Süper Lig'e veda eden Göztepe'de taraftarla yaşadığı gerginlik nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılan, ardından hazırlık döneminde affedilerek satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'ye kiralanan İrfan Can'ı sarı-lacivertlilerin sezon sonunda bonservisiyle kadrosuna dahil edeceği iddia edildi. Göztepe yönetimi, Fenerbahçe'nin 1+3 yıllığına anlaştığı 24 yaşındaki kaleci için 1 milyon 200 bin Euro bonservis bedeli belirlemişti.

EMİR İÇİN DE PAZARLIK

Fenerbahçe'nin Göztepe'ye satın alma opsiyonu olmadan kiraladığı stoper Emir Ortakaya'yı sezon başı kampında teknik ekibin vereceği rapora göre bir yıl daha yine sarı-kırmızılılara kiralayabileceği de konuşuluyor. 18 yaşındaki Emir, Göztepe'de ilk 11'in bankosu olmuştu. İki kulüp bu sezon transferde yoğun görüşmeler gerçekleştirmiş, Fenerbahçeli Uğur Kaan ve Emir İstanbul'dan İzmir'e, Göztepeli İrfan Can da Samandıra'ya geçiş yapmıştı.