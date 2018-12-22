23 Aralık 2018, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Kemal Özdeş: "Bugün kazanmak önemliydi"

Kemal Özdeş: Bugün kazanmak önemliydi
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 22.12.2018

Göztepe Teknik Direktörü , ilk devrenin son maçında kazanmanın önemine değinerek, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Göztepe, 'in 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü , "2 takım da son 5 maçta kötü sonuçlar aldı. Bugün kazanmak önemliydi. Bugün bunu başardığımız için mutluyum. Oyuncularımı kutluyorum. Maçın ilk 10 dakikalık bölümünde üretken olamadık. Ankaragücü'ne gol pozisyonu vermedik. İkinci yarı takımım daha doğru oynadı. Bunu karşılığını da 3 puan alarak gördük. Devre bitti. Yarından sonra devre arası için planlama başlayacak. Göztepe ligin sonunda üst sıraları hedefleyecek. Kupada da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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