Son dakika spor haberi: Giresunspor'da Hakan Keleş Fenerbahçe maçı sonrası konuştu!
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Giresunspor kozlarını paylaştı. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Karadeniz ekibinin teknik direktörü Hakan Keleş, "Son dakikalara kadar iyi mücadele ettik, oyuncular iyi performans sergiledi, beraberlik alabilirdik, penaltıyı gole çevirsek galip de gelebilirdik. İyi oyun, sonuca yansıtamadık" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maçın ardından konuştu. Karşılaşma boyunca iyi mücadele ettiklerini belirten Keleş, iyi oyunu sonuca yansıtamadıklarını ifade etti.
Kazanabileceklerini söyleyen genç hoca, "Oyuna iyi başlayamadık, erken golden sonra demoralize olduk ama toparladık, penaltıyı gole çeviremedik. Oyun olarak iyiydik, pozisyonlar da var ama 2-0, bireysel bir hata. Son dakikalara kadar iyi mücadele ettik, oyuncular iyi performans sergiledi, beraberlik alabilirdik, penaltıyı gole çevirsek galip de gelebilirdik. İyi oyun, sonuca yansıtamadık." ifadelerini kullandı.
İlk galibiyeti almak için doğru yolda olduklarını söyleyen Hakan Keleş, "Zorlu periyot bitti, bundan sonra direkt rakiplerimiz olan takımlarla oynayacağız. İyi oynadık, sonucu alamadık, sonucu alacağımız günler de gelecek" dedi.
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