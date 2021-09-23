23 Eylül 2021, Perşembe

GİRESUNSPOR

Son dakika spor haberi: Giresunspor'da Hakan Keleş Fenerbahçe maçı sonrası konuştu!

Hakan Keleş: Son ana kadar iyi mücadele ettik!
GİRESUNSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Giresunspor kozlarını paylaştı. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Karadeniz ekibinin teknik direktörü Hakan Keleş, "Son dakikalara kadar iyi mücadele ettik, oyuncular iyi performans sergiledi, beraberlik alabilirdik, penaltıyı gole çevirsek galip de gelebilirdik. İyi oyun, sonuca yansıtamadık" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maçın ardından konuştu. Karşılaşma boyunca iyi mücadele ettiklerini belirten Keleş, iyi oyunu sonuca yansıtamadıklarını ifade etti.

Kazanabileceklerini söyleyen genç hoca, "Oyuna iyi başlayamadık, erken golden sonra demoralize olduk ama toparladık, penaltıyı gole çeviremedik. Oyun olarak iyiydik, pozisyonlar da var ama 2-0, bireysel bir hata. Son dakikalara kadar iyi mücadele ettik, oyuncular iyi performans sergiledi, beraberlik alabilirdik, penaltıyı gole çevirsek galip de gelebilirdik. İyi oyun, sonuca yansıtamadık." ifadelerini kullandı.

İlk galibiyeti almak için doğru yolda olduklarını söyleyen Hakan Keleş, "Zorlu periyot bitti, bundan sonra direkt rakiplerimiz olan takımlarla oynayacağız. İyi oynadık, sonucu alamadık, sonucu alacağımız günler de gelecek" dedi.

Fenerbahçe Giresunspor maçı sonrası Vitor Pereira'dan itiraf! "Yanlış yaptık"

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GİRESUNSPOR HABERLERİ
Toroğlu Çakır’ın tepki çeken kararını yorumladı: Dünyanın her yerinde böyledir! Toroğlu Çakır'ın tepki çeken kararını yorumladı: Dünyanın her yerinde böyledir!
Giresunsporlu oyunculardan maç sonu Cüneyt Çakır’a tepki! Giresunsporlu oyunculardan maç sonu Cüneyt Çakır'a tepki!
F.Bahçe Giresun karşısında hata yapmadı! F.Bahçe Giresun karşısında hata yapmadı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör