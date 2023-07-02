1. Lig takımlarından Giresunspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile bir yıllık resmi sözleşme imzaladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile bir yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi için anlaşma sağlanan Mustafa Kaplan ile bugün Çotanak Spor Kompleksi'nde bir yıllık resmi sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mustafa Kaplan'a Giresunspor'umuza tekrar hoş geldin diyor, Çotanak Arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Mustafa Kaplan kariyerinde Adanaspor, Gençlerbirliği, Ankaragücü, Hacettepe, Giresunspor gibi takımları çalıştırdı. 55 yaşındaki teknik adam son olarak TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'u çalıştırmıştı. Turuncu-Beyazlı takım ile 5 maçta görev alan Kaplan 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4 puan topladı.