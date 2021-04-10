10 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'ten şampiyonluk paylaşımı!

Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'ten şampiyonluk paylaşımı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.04.2021

Son dakika spor haberi: 'de 32. hafta karşılaşmasında Metz'i deplasmanda 2-0 mağlup eden , şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Lille'e galibiyeti getiren golleri ve kaydederken, temsilcilerimiz maç sonu paylaşımlarıyla dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

En yakın rakibi ile puan farkını 6'ya çıkaran 'de, ve performanslarıyla başrol oynuyor. Temsilcilerimiz, Lille'in Metz'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmadaki golleri kaydetti. Burak ve Zeki maç sonrası paylaşımlarıyla şampiyonluğu işaret etti.

Zeki Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Harika takım işi. Rehavete yer yok. Sıkı çalışmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı. Bu sezon Fransa Ligi'nde 10. golünü atan Burak Yılmaz ise yaptığı paylaşımda, "Son 6" ifadesini kullanarak şampiyonluğa göz kırptı.

YUSUF YAZICI'YI UNUTMADILAR

Lille'de oyuncular, Zeki Çelik'in attığı golden sonra 'nın sevinç gösterisini yaparak yıldız oyuncuyu unutmadı. Covid-19 testi pozitif çıkan ve karantinada bulunan milli oyuncumuz, Metz maçı kadrosunda yer almamıştı.

Metz 0-2 Lille (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Burak Yılmaz ve Zeki Çelik Lille'i uçurdu

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Fransa'da Türklerin gecesi! Burak ve Zeki Lille'i uçurdu Fransa'da Türklerin gecesi! Burak ve Zeki Lille'i uçurdu
Lille'den Zeki Çelik açıklaması! Lille'den Zeki Çelik açıklaması!
Lille'den Burak ve Yusuf paylaşımı! Batman ve Robin'den sonra... Lille'den Burak ve Yusuf paylaşımı! "Batman ve Robin'den sonra..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör