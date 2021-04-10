Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'ten şampiyonluk paylaşımı!
Son dakika spor haberi: Fransa Ligue 1'de 32. hafta karşılaşmasında Metz'i deplasmanda 2-0 mağlup eden Lille, şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Lille'e galibiyeti getiren golleri Burak Yılmaz ve Zeki Çelik kaydederken, temsilcilerimiz maç sonu paylaşımlarıyla dikkat çekti. İşte ayrıntılar...
En yakın rakibi PSG ile puan farkını 6'ya çıkaran Lille'de, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik performanslarıyla başrol oynuyor. Temsilcilerimiz, Lille'in Metz'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmadaki golleri kaydetti. Burak ve Zeki maç sonrası paylaşımlarıyla şampiyonluğu işaret etti.
Zeki Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Harika takım işi. Rehavete yer yok. Sıkı çalışmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı. Bu sezon Fransa Ligi'nde 10. golünü atan Burak Yılmaz ise yaptığı paylaşımda, "Son 6" ifadesini kullanarak şampiyonluğa göz kırptı.
YUSUF YAZICI'YI UNUTMADILAR
Lille'de oyuncular, Zeki Çelik'in attığı golden sonra Yusuf Yazıcı'nın sevinç gösterisini yaparak yıldız oyuncuyu unutmadı. Covid-19 testi pozitif çıkan ve karantinada bulunan milli oyuncumuz, Metz maçı kadrosunda yer almamıştı.
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