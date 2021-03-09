09 Mart 2021, Salı

GENÇLERBİRLİĞİ

İbrahim Üzülmez Süper Lig'e geri dönüyor!

İbrahim Üzülmez Süper Lig'e geri dönüyor!
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 09.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 'e 1-0 mağlup olan 'nde teknik direktör 'la yolların ayrılacağı ve yerine 'in getirileceği iddia edildi.

Süper Lig'de bir yol ayrılığı daha yaşanacak. Ligin son sırasında yer alan ve geçtiğimiz hafta sahasında 'e mağlup olan 'ı göndermeye hazırlanıyor.

Ajansspor'un haberine göre; Altıparmak'ın ayrılığı sonrasında hoca sorununu çözüme kavuşturmak isteyen Başkent temsilcisinde öne çıkan isim oldu. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Gençlerbirliği Üzülmez ile anlaşma sağlayamazsa son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran ile görüşecek.

GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ SÜPER LİG'E TAŞIDI

Son olarak Ankaragücü'de görev alan Üzülmez 2018-2019 sezonunda Gençlerbirliği'nde 1. Lig şampiyonluğu yaşadı. 46 yaşındaki teknik adam Gençlerbirliği'nde 2015-2016, 2016-2017 sezonlarında da Süper Lig'de çalıştı. İbrahim Üzülmez kırmızı-siyahlı takımın başında görev aldığı 28 Süper Lig maçında 1.64, 1. Lig'de ise 10 karşılaşmada 2.20 puan ortalamasını tutturdu.

ALTIPARMAK 6 MAÇTA GÖREV ALDI!

Mehmet Altıparmak ise Gençlerbirliği başında çıktığı 6 karşılaşmada 2 beraberlik, 4 de yenilgi aldı. Öte yandan Ankara ekibinde bu sezon ve da görev almıştı.

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