İbrahim Üzülmez Süper Lig'e geri dönüyor!
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yolların ayrılacağı ve yerine İbrahim Üzülmez'in getirileceği iddia edildi.
Süper Lig'de bir yol ayrılığı daha yaşanacak. Ligin son sırasında yer alan ve geçtiğimiz hafta sahasında Başakşehir'e mağlup olan Gençlerbirliği Mehmet Altıparmak'ı göndermeye hazırlanıyor.
Ajansspor'un haberine göre; Altıparmak'ın ayrılığı sonrasında hoca sorununu çözüme kavuşturmak isteyen Başkent temsilcisinde öne çıkan isim İbrahim Üzülmez oldu. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Gençlerbirliği Üzülmez ile anlaşma sağlayamazsa son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş ile görüşecek.
GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ SÜPER LİG'E TAŞIDI
Son olarak Ankaragücü'de görev alan Üzülmez 2018-2019 sezonunda Gençlerbirliği'nde 1. Lig şampiyonluğu yaşadı. 46 yaşındaki teknik adam Gençlerbirliği'nde 2015-2016, 2016-2017 sezonlarında da Süper Lig'de çalıştı. İbrahim Üzülmez kırmızı-siyahlı takımın başında görev aldığı 28 Süper Lig maçında 1.64, 1. Lig'de ise 10 karşılaşmada 2.20 puan ortalamasını tutturdu.
ALTIPARMAK 6 MAÇTA GÖREV ALDI!
Mehmet Altıparmak ise Gençlerbirliği başında çıktığı 6 karşılaşmada 2 beraberlik, 4 de yenilgi aldı. Öte yandan Ankara ekibinde bu sezon Mert Nobre ve Mustafa Kaplan da görev almıştı.
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