Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Gaziantep FK ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı 2 Mart Salı günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Olokowski, Tosca, Miranda, Djilobodji, Junior Morais, Maxim, Vetrih, Andre Sousa, Mirallas, Dicko

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Halil İbrahim, Arda, Mustafa, Piris, Mugni, Soner, Sandro Lima, Sefa, Candeias

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