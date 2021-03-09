09 Mart 2021, Salı

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi!

Süper Lig'de flaş ayrılık!
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 09.03.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , teknik direktör ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulübün resmi kanallarından yapılan açıklamada "Teknik direktör ile yollarımızı ayırdık. Altıparmak ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Göreve geldiği günden bu yana çıktığı 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen deneyimli teknik adam, sadece 2 puan kazanabildi.

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