Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulübün resmi kanallarından yapılan açıklamada "Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdık. Altıparmak ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Göreve geldiği günden bu yana çıktığı 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen deneyimli teknik adam, sadece 2 puan kazanabildi.

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