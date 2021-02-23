23 Şubat 2021, Salı

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Giovanni Sio'dan kanser olduğu iddialarına yanıt

Sio'dan 'kanser' iddialarına yanıt
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 23.02.2021

forması giyen , kanser olduğu iddialarına yanıt vererek, "Bu haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi.

ekibinin Fildişili futbolcusunun kan değerlerinde normal olmayan bulgulara rastlandığı için özellikle sosyal medyada kanser olduğuna dair haberler yapılması üzerine yapılan araştırmada Sio'nun kanser olmadığı belirtildi.

31 yaşındaki forvetin kanser olmadığı anlaşılırken, tetkiklerinin ayrıntılı inceleneceği, farklı bir bulguya rastlanmazsa 1 ay dinlendikten sonra takıma katılacağı ifade edildi. Şu an evinde istirahat eden Sio da bir açıklama yaparak, kendisinin bir ailesinin olduğunu, bu durumdan çok etkilendiklerini ve kanser olmadığını söyledi. Astım olduğunu ifade eden ve kan değerlerinin incelendiğini söyleyen Sio, bir ay dinlendikten sonra takımla çalışmalara başlayacağını da söyledi.

Bu arada sahalardan uzun süre ayrı kalacak Fildişili futbolcunun sözleşmesinin feshedileceğine dair iddialara karşılık kırmızı siyahlı yönetimden yanıt geldi ve böyle bir durumun olmadığı belirtildi. 'nın (DHA) sorularını yanıtlayan kulüp genel menajeri , "Kural olarak da bu mümkün değil. Sağlık problemlerinde sürenin 6 ay gibi daha uzun olması durumunda bu yola karşılıklı konuşarak başvurulabilir. Kaldı ki biz şu anda futbolcumuzun bir an önce sağlığına kavuşmasından başka bir düşünceye sahip değiliz" açıklamasında bulundu.

Flaş Sio açıklaması! haberin devamı



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