31 Mayıs 2020, Pazar
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Stancu müjdesi
Gençlerbirliği, 17 maçta attığı 12 golle takımın en skorer ismi olan Rumen golcüsü Stancu ile 1 yıllık yeni kontrat imzaladı.
Süper Lig'in flaş ekiplerinden G.Birliği, Rumen golcüsü Bogdan Stancu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Başkent ekibi, Stancu'nun sezon sonu bitecek olan sözleşmesini 31 Mayıs 2021'e kadar uzattı. Kırmızı-siyahlılar, 32 yaşındaki santrforla yapılan yeni sözleşmeyi, Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Stancu, ikinci devre sakatlıklar nedeniyle problem yaşasa da bu sezon ligde şu ana kadar 17 maçta, 12 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Başkent ekibinin en golcü futbolcusu olan Stancu, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor
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