30 Mayıs 2020, Cumartesi

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği'nde Stancu'nu sözleşmesi uzatıldı

Gençlerbirliği'nde Stancu'nu sözleşmesi uzatıldı
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 30.05.2020

ekiplerinden , Rumen futbolcusu Bogdan Stancu ile 1 yıllık yeni mukavele imzaladı.

Başkent ekibi, Stancu'nun sezon sonu bitecek sözleşmesini 31 Mayıs 2021'e kadar uzattı.

Kırmızı-siyahlı takım, Rumen futbolcuyla yapılan yeni sözleşmeyi bildirdi.

Stancu, ikinci devre sakatlıklar nedeniyle problem yaşasa da bu sezon ligde şu ana kadar 17 maçta 12 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Başkent ekibinin bu sezonki en golcü futbolcusu olan Stancu, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor.

Hamzaoğlu geleceği hakkında konuştu! haberin devamı



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