21 Şubat 2021, Pazar

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği'nden Giovanni Sio'nun sağlık durumu hakkında açıklama!

Flaş Sio açıklaması! Standart dışı değerler..
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

ekibi , yıldız futbolcusu hakkında son dakika bir açıklama yayınladı. Giovanni Sio, maçı sonrasında rahatsızlanmıştı. İşte detaylar...

resmi internet sitesi tarafından yapılan açıklamada, "İttifak Holding maçı sonrası rahatsızlanan sporcumuz 'nun Acıbadem Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinde bazı kan değerlerinde standart dışı değerler saptanmıştır.

Ankara Acıbadem Hastanesi'ndeki uzman doktorlar tarafından kulübümüze "konsültasyonlar sonucunda teşhis için daha ileri tetkikler gerektiği ve futbolcunun bu süreçte antrenmana çıkmasının sakıncalı olabileceği" yönünde görüş bildirilmiştir.

Bu süreçte Ankara'da bulunan futbolcumuzun sağlık durumuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.e

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