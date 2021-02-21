21 Şubat 2021, Pazar
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Gençlerbirliği'nden Giovanni Sio'nun sağlık durumu hakkında açıklama!
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, yıldız futbolcusu Giovanni Sio hakkında son dakika bir açıklama yayınladı. Giovanni Sio, Konyaspor maçı sonrasında rahatsızlanmıştı. İşte detaylar...
Gençlerbirliği resmi internet sitesi tarafından yapılan açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası rahatsızlanan sporcumuz Giovanni Sio 'nun Ankara Acıbadem Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinde bazı kan değerlerinde standart dışı değerler saptanmıştır.
Ankara Acıbadem Hastanesi'ndeki uzman doktorlar tarafından kulübümüze "konsültasyonlar sonucunda teşhis için daha ileri tetkikler gerektiği ve futbolcunun bu süreçte antrenmana çıkmasının sakıncalı olabileceği" yönünde görüş bildirilmiştir.
Bu süreçte Ankara'da bulunan futbolcumuzun sağlık durumuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.e
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