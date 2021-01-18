18 Ocak 2021, Pazartesi

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği Göztepe hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği Göztepe maçına hazır
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 18.01.2021

'in 20. haftasında 'yle karşılaşacak , maçın hazırlıklarını tamamladı. Başkent temsilcisinin 6 eksiği bulunuyor.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, karşılaşma öncesi son antrenmanını Karşıyaka Selçuk Yaşar Spor Tesisleri'nde gerçekleştiren kırmızı-siyahlı takım, 5'e 2 top kapma oyunun ardından çift kale maç yaptı.

'nde cezalı Arda Kızıldağ, Daniel Candeias ve Sefa Yılmaz, sakatlıkları bulunan Stancu ve Ayite ile çocuğu doğduğu için ülkesine gitmesine izin verilen Sio, İzmir ekibine karşı forma giyemeyecek.

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