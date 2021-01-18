Gençlerbirliği Göztepe hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe'yle karşılaşacak Gençlerbirliği, maçın hazırlıklarını tamamladı. Başkent temsilcisinin 6 eksiği bulunuyor.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, karşılaşma öncesi son antrenmanını Karşıyaka Selçuk Yaşar Spor Tesisleri'nde gerçekleştiren kırmızı-siyahlı takım, 5'e 2 top kapma oyunun ardından çift kale maç yaptı.

Gençlerbirliği'nde cezalı Arda Kızıldağ, Daniel Candeias ve Sefa Yılmaz, sakatlıkları bulunan Stancu ve Ayite ile çocuğu doğduğu için ülkesine gitmesine izin verilen Sio, İzmir ekibine karşı forma giyemeyecek.

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