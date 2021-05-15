15 Mayıs 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor-Gençlerbirliği | CANLI

Trabzonspor-Gençlerbirliği | CANLI
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

Spor Toto 'in 42. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Trabzonspor-Gençlerbirliği maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'in 42. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği Medical Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor-Gençlerbirliği maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

📺 TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanıyor.



👉 TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: , , , , , Baker, , , , Nwakaeme, Ekuban

Gençlerbirliği: Nordfeldt, , , , , , , Ayite, Rahmetullah, Sefa, Stancu.

👉 KAZANIRSA EVİNDE DAHA ÇOK PUAN TOPLAMIŞ OLACAK

Trabzonspor, sahasında konuk edeceği Gençlerbirliği karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde evinde daha çok puan toplamış olacak. Bordo-mavililer dış sahada bu sezon oynadığı 20 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 35 puan topladı. Bordo-mavililer iç sahada ise oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti ve 33 puan topladı. Karadeniz ekibi evinde oynayacağı son maçtan 3 puanla ayrılması halinde iç saha puanını 36'ya yükseltecek ve dış sahaya göre 1 puan önde olacak.



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